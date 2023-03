Tchad : la journée mondiale du théâtre célébrée par les artistes du Salamat

La délégation provinciale des affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l’artisanat en partenariat avec la coordination des artistes ont organisé ce 27 mars 2023, une cérémonie de célébration de cette journée, couplée à la présentation des produits de création de l’agence "Khatmal-Mouna" du styliste modéliste Atteyib Abakar. La cérémonie est présidée par le Secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara.



La journée mondiale du théâtre est créée en 1961 sur l’initiative de l’Institut international du théâtre de Paris. Elle est célébrée pour la 1ère fois le 27 mars 2062. Parmi ses objectifs, cette journée vise à encourager les échanges internationaux dans le domaine de la connaissance et de la pratique des arts de la scène.



Au nom de la coordination des artistes, Ousmane Abdramane Maïgadi, rapporte que c’est un évènement annuel célébré pour la promotion des arts de la scène en vue de rappeler au monde l’importance du théâtre et son potentiel non réalisé.



Pour le délégué provincial des affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l’artisanat du Salamat, Josué Wawé Alifa, c’est une occasion pour les artistes de la scène de partager avec leur public une certaine vision de leur art et la façon dont cet art peut contribuer à la compréhension ainsi qu’à la paix entre les peuples. Quelques attestations de remerciement ont été remises par les artistes à des personnalités publiques.



Ouvrant la célébration, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, invite les artistes comédiens à profiter de la forme artistique pour leur bien personnel et partant la population de la ville d’Am-Timan pour la vision de l’art et la façon dont elle peut contribuer à la paix et à la cohabitation pacifique.



Après la phase protocolaire, les autorités provinciales ont visité les produits de création de l’agence de couture "Khatmal-mouna" qui a présenté en cette circonstance quelques-unes de ses réalisations au public pour prendre part à la journée mondiale du théâtre, édition 2023.