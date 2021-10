Tchad : la lutte s'accentue contre les fausses rumeurs sur le vaccin Covid

L'objectif de cet atelier de formation est de contribuer à l'atteinte, d'ici 2022, de l'unanimité collective, grâce à une bonne compréhension et une acceptation massive du vaccin contre le nouveau coronavirus déployés dans l'ensemble du Tchad.



Au cours de l'atelier, un aperçu général sur la COVID 19 au Tchad est présenté. Les participants sont formés sur l'élaboration des outils de collecte et de base de données, la mise en place de l'écoute numérique et sociale, la contribution à la production de contenu et messages de réponses, et la mise en place d'un mécanisme de coordination des activités de la plateforme des blogueurs, des journaux en ligne et des influenceurs U-reporters.



La formation entre dans le cadre du programme de coopération Tchad/UNICEF et vise le renforcement des capacités en faveur de 18 blogueurs, 11 responsables des journaux en lignes tchadiens et cinq membres de la cellule de veille communicationnelle du ministère de la Santé publique.



L'objectif est de mieux sensibiliser les différents groupes cibles, la population en général, à travers les réseaux sociaux sur les fausses informations (Fakes news) et rumeurs qui circulant dans les médias en ligne par rapport aux vaccins contre le COVID-19.