Tchad : la mairie de N’Djamena inspecte les canaux après la pluie

Le constat révèle que la majeure partie de l'eau stagnante dans ces canaux s'est écoulée et la faible quantité restante sera également aménagée par l'équipe technique de la mairie. Ce résultat est en grande partie le fruit du travail acharné de l'équipe de pompage qui veille en permanence à ces tâches.



Profitant de cette occasion, Madame la Maire de N'Djamena a tenu à informer la population que l'eau est un phénomène mondial, et a invité les habitants à soutenir les efforts de la mairie afin de faire face aux impacts des inondations. Par ailleurs, les médias ont été également invités à sensibiliser davantage la population pour qu'elle respecte les principes de citoyenneté, en évitant de jeter des ordures dans les canaux et dans les rues.