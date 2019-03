Tchad : la mairie de N'Djamena interdit de fumer dans les lieux publics

La cigarette se propage chez les jeunes



Des enquêtes menées par l'Association pour la défense des consommateurs (ADC) du Tchad et l'Observatoire du tabac en Afrique francophone (OTAF) à N'Djaména en 2005 et 2006, révèlent que 33% des jeunes âgés de 16 à 30 ans fument la cigarette. Une autre enquête plus récente, menée par le ministère tchadien de la Santé publique sur les jeunes collégiens (13-15 ans), démontre que 14,2% ont déjà tiré une ou deux bouffées de tabac (15,7% de garçons et 9,4% de filles).



Le Tchad est le premier pays d'Afrique sub-saharienne à avoir apposé des avertissements santé chocs composés d'une photo et d'un texte sur les 70% des deux faces principales des paquets autorisés à la vente au Tchad, en 2016.



Une loi anti-tabac qui s'applique progressivement



La loi anti-tabac du 10 juin 2010 a pour objectif de réglementer la consommation des cigarettes et autres produits du tabac, ainsi que toutes autres matières y afférentes; déterminer l'étendue de l'interdiction de fumer dans les lieux publics ou recevant du public afin de protéger les populations tchadiennes, en particulier les jeunes, contre les effets nocifs liés à l'usage du tabac; et sensibiliser la population sur les dangers de l'usage du tabac et l'exposition à la fumée du tabac.