Tchad : la mairie de N'Djamena se mobilise pour assister les réfugiés

Des milliers de civils ont traversé la frontière camerounaise pour se réfugier au Tchad à la suite de violences intercommunautaires meurtrières.



Une délégation de la commune de la ville de N'Djamena, conduite par le 2ème maire adjoint, est allée à la rencontre ce 9 décembre des personnes fuyant les conflits intercommunautaires.



Les réfugiés sont installés à Farcha, dans le 1er arrondissement et à Toukra, dans le 9è arrondissement de N'Djamena. Ils vivent dans une grande précarité.



Une aide d'urgence en vivres leur a été remise. Elle est composée de trois boeufs, 20 sacs de riz de 50 kilos, cinq sacs de sucre de 50 kilos, cinq bidons d'huile de 20 litres, un sac de thé vert, un sac de lait de 50 kilos, deux cartons de tomates sachets et un sac de sel de 20 kilos.



Un appel aux bonnes volontés est lancé par la mairie et de nombreux citoyens pour porter secours aux réfugiés.