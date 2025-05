Tchad : la mairie du 7ème arrondissement poursuit sa lutte contre les inondations

Le maire de la commune du 7ème arrondissement de la ville de N’Djamena et sa délégation, ont effectué une descente au quartier Atrone ce 21 mai 2025, pour constater l’avancement des travaux d’arrangement des rues visant à prévenir les risques liés à la saison de pluies.



Adoum Hassan Djimet, maire du 7ème arrondissement, prenant la parole, a souligné que les travaux d’aménagement des rues ont débuté aux quartiers Chagoua, Abena et se poursuivent. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les inondations dont le 7ème arrondissement fait face, en cas de forte pluviométrie.



Les chefs de carrés et les délégués d’arrondissement jouent un rôle essentiel dans l’avancement des travaux. Ainsi, le maire lance un appel à toute personne, qui obstrue les passages d’eaux à les libérer, et à se joindre à la mairie. Il a également souligné le manque de matériels suffisants pour les travaux : « nous n’avons pas de matériels suffisants pour les travaux, nous les avons loués, mais cela nous cause un retard dans l’avancement des travaux. »



Il se dit engagé pour le bien-être de sa population, malgré les difficultés liées aux moyens de travaux. Selon le délégué d’Atrone, les travaux engagés par la mairie sont un ouf de soulagement pour la population, car cela permet de libérer le passage d’eau bouché, et ainsi de libérer les voies occupées de manière illégale.



Avec bulldozer et camions-bennes, chaque partie s’active pour désengorger la population, rendant ainsi fluide la circulation.