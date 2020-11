Tchad : la maladie de la rage sévit au Guéra, une délégation dépêchée de N'Djamena

Pour éviter la rage, il faut que tous les chiens qui n'ont pas de propriétaires et qui circulent dans la ville en changeant de comportement soient tués. S'agissant du traitement de la maladie, si la personne est mordue par un chien qui est enragé, il faut qu'elle s'approche le plus vite possible d'un hôpital ou du centre de santé le plus proche.



Le chef-secteur de l’élevage de la province du Guera, Brahim Dankouth, exprime ses reconnaissances à la délégation pour avoir répondu à cette préoccupation. "Par la grâce de Dieu, InchAllah, on va éliminer cette dangereuse maladie du Tchad en général et du Guéra en particulier", indique Brahim Dankouth.



Les autorités administratives et traditionnelles de la province du Guera n’ont pas manqué de faire part de leurs recommandations qui s’articulent comme suit : faire des campagnes de sensibilisation de masse, rendre disponible et gratuit les vaccins dans les zones rurales, renforcer les services vétérinaires et éliminer les chiens errants.