Tchad : la marche de l'opposition du 6 février "strictement interdite" par les autorités

La marche du groupement de quatre partis de l'opposition démocratique, prévue pour le mardi 6 février prochain, est "strictement interdite", apprend-t-on d'un arrêté du ministre de la sécurité publique, Ahmat Mahamat Bachir.



Le directeur général de la police nationale, celui de la gendarmerie nationale, et le commandant de la garde nationale et nomade sont "chargés de l'exécution de l'arrêté".



L'ADO, le COPRAT, le CCPPODA et le CPOMO avaient appelés à un marche pacifique le 6 février prochain, pour "dire non à la hausse de prix du carburant, à l'abattement du salaire, aux mauvaises conditions des études dans les universités et instituts, et aux violations de droits humains et de la constitution de la République".