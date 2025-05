Tchad : la marche dite pacifique de l’UNC prévue pour le 24 mai strictement interdite sur l'ensemble du territoire

Dans un arrêté du ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, en date de ce 22 mai 2025, en son article 1, « l'organisation de la marche dite pacifique du Parti Union Nationale pour le Changement (UNC), prévue pour le samedi 24 mai 2025, est strictement interdite sur l'ensemble du territoire national".



Cette décision est prise en raison des motifs suivants : non-respect des dispositions des articles 5 et 6 de l'Ordonnance N° 011/PR/2023 du 1° août 2023, relatives aux manifestations sur la voie publique ; risque de trouble à l'ordre public.



« En cas de non-respect des termes du présent arrêté, les organisateurs seront tenus pour responsables devant les juridictions compétentes de la République, des éventuelles casses, d'effractions, de toute autre infraction ou de débordements », dit l’arrêté en son article 2.



Par ailleurs, « le directeur général de la Police nationale (DGPN), le directeur général de la Gendarmerie nationale (DGGN) et le Commandant de la Garde nationale et nomade du Tchad (COM/GNNT) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié partout où besoin sera », conclut l’arrêté.