Tchad : la marche pacifique CDF-UST-AJADR est autorisée à N'Djamena

Une marche initiée par le parti CDF, l'Union des syndicats du Tchad (UST) et l'association des jeunes pour l'animation et le développement rural (AJADR) est autorisée pour ce samedi 21 août, selon un arrêté du 20 août signé par le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Souleyman Abakar Adam.



La marche aura lieu du Rond point Hamama au Palais du 15 janvier.



En revanche, la marche du parti politique Les Transformateurs et des associations de la société civile, notamment la LTDH, la CTDDH et toute autre entité, prévue demain, est strictement interdite sur l'ensemble du territoire national. Selon l'arrêté, aucune demande préalable n'a été déposée.