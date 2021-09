TCHAD Tchad : la menuiserie bois, un métier qui fait rêver des jeunes

Alwihda Info | Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - 14 Septembre 2021



Comme tant d'autres métiers au monde, la menuiserie de bois fait rêver quelques jeunes passionnés à l'établissement ALNEEYLI, au quartier Abena, dans le septième arrondissement de la capitale tchadienne.



La scie en main, le crayon à l’oreille, et c'est parti pour la journée. Des jeunes, venus de différents horizons lointains et de quelques quartiers de N’Djamena, apprennent à fabriquer des meubles de différentes qualités. C’est sous les grands arbres, aux sons des chants d'oiseaux et du bruit de marteau, qui les accompagnent toute la journée



Quelques apprenants s'expriment en plein travail sur leur devenir : « je m'appelle Janvier Mbaïgolem, j'ai 15 ans et passe en classe de troisième, à la rentrée prochaine. J’aimerai vraiment devenir menuisier, j'apprends pendant chaque période de vacances, parce que l'avenir, il faut le chercher partout, pas seulement sur les bancs de l'école. Si ça ne marche pas à l'école, ça ira avec la menuiserie. Je suis capable aujourd'hui de fabriquer quatre à cinq tables par jour et bien d'autres meubles. Le prix varie entre 5000 et 7000 FCFA l'unité », a-t-il expliqué.



Cependant, un autre jeune retrace son arrivée dans l'atelier : « je suis Madjiam Koïbe Éric, j'ai commencé à apprendre la menuiserie en 1996, quand j'étais en classe de CM2. C’est en vacances que je quitte la province, afin de venir apprendre. J'ai dû arrêter quelques années à cause d’une maladie qui a perturbé ma santé pendant deux ans. Quand j'ai recouvré ma santé, j'ai continué une fois l'obtention du baccalauréat. Je suis revenu car, n'ayant pas les moyens nécessaires pour poursuivre les études. Me voici devenu menuisier, je parviens à fabriquer les cercueils, les tables de différents modèles, les lits, penderies et étagères. J'encadre aussi les stagiaires qui viennent ici approfondir leurs connaissances », a terminé Koïbe.



Pour le responsable de l'atelier établissement ALNEEYLI, Ndjékourdjé Éric, diplômé en génie civil, « nous faisons un peu de tout ici, nous fabriquons des meubles, comme les lits, cercueils, étagères, armoires, tables en bois bien sûr. Et c'est grâce à ces œuvres et services que nos partenaires comme Alterna-pro, BAb Almal, envoient les jeunes ici pour les stages pratiques ». L'établissement ALNEEYLI a également formé les jeunes du village Mabrouyo en menuiserie bois, pour les lancer dans la vie active. Actuellement, avec ces jeunes, l’établissement met un accent particulier sur les outils manuels, parce que un bon menuisier doit savoir scier, raboter à main avant de faire usage de la machine. Il n’y a pas de place pour tout le monde, mais les talentueux sont gardés.

Par ailleurs, il possible d'ouvrir son atelier, après un bon d'apprentissage, pour un jeune, par son savoir-faire. Au Tchad, pour réaliser ou vivre son rêve, cela ne viendra pas uniquement à travers des longues études, un gros diplôme, ou dans les bureaux, mais également dans les petits métiers.







Dans la même rubrique :