Tchad : la méthode "Kangourou", une technique simple pour la survie des bébés prématurés

Cette cérémonie, placée sous le thème « Soins maternels Kangourou », s'est déroulée dans les locaux de l'hôpital Tchad-Chine. Elle a vu la participation de plusieurs cadres du domaine de la santé notamment le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Mahamat Hamit Ahmat et du représentant de l'Unicef, Jacques Bauer.



C'est le directeur général de l'hôpital Tchad-Chine, Dr. Oumar Hamdane Iguemir qui a lancé les activités. Dans son intervention, il a indiqué que cette journée est destinée à la sensibilisation, la réflexion et à la défense des droits et actions observées dans plusieurs pays à travers le monde.



Pour lui, la politique du gouvernement à œuvrer continuellement pour l'amélioration de l'état de santé du nouveau-né et de la mère est à saluer. Les nouveau-nés, particulièrement les prématurés, constituent la couche la plus vulnérable de la population.



Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Mahamat Hamit Ahmat, a salué l'effort consenti par chacun pour avoir permis que cet événement soit effectif. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 15 millions de bébés naissent prématurément chaque année. Cela représente un bébé sur 10.