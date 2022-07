Tchad : la ministre des Transports à bord d’un bus pour une inspection de terrain

Une délégation conduite par la ministre des Transports et de la Sécurité routière, Mme Fatime Goukouni Weddeye, a effectué un voyage ce 6 juillet 2022, à bord d'un bus de transport commun, pour s'enquérir de la situation que vivent les usagers sur l'axe Ndjamena-Bokoro.



L'objectif de ce déplacement s'inscrit dans un programme qui permettra à la ministre des Transports et de Sécurité routière, de vivre les réalités des usagers de la route en déplacement sur les grandes distances.



Cela permettra également à la ministre de prendre des dispositions nécessaires pour la redynamisation du secteur des transports interurbains au Tchad. La délégation ministérielle a présenté ses civilités au préfet de Bokoro, avant d'aborder le sujet qui concerne son déplacement.



Dans son allocution, le préfet de Bokoro, Mahamat Ismaïl Hassan, a d'abord souhaité la bienvenue à toute la délégation qui accompagne la ministre et a souligné que cette visite est un espoir pour aménager les voies de communication entre Bokoro et Ndjamena. Selon la ministre des Transports, Mme Fatime Goukouni Weddeye, ce voyage permet de s'imprégner des conditions de voyage des usagers de la route. En effet, le ministère des Transports a entrepris plusieurs actions ces derniers mois.



« C'est important pour nous de venir sur place, constater certains paramètres pour pouvoir à notre niveau, prendre des décisions idoines et surtout, pallier à cette problématique définitivement », a déclaré la ministre des Transports. Elle a souligné que l'État tchadien, à travers le ministère des Transports et de la Sécurité routière, a entrepris un certain nombre de mesures, parmi lesquelles, celle liée à la limitation de la tranche horaire de voyage.



C’est pour deux raisons que le ministère a levé cette mesure : il y a eu des échanges avec les responsables des agences de voyage, ainsi que les chauffeurs de bus. Et certains ministères sectoriels ont pu travailler en étroite collaboration pour pouvoir apprécier les effets de cette mesure.



La deuxième raison concerne la campagne agricole. En effet, pendant la période des pluies, il y aura un afflux assez important des travailleurs qui vont regagner certains villages pour cultiver, et c'est important d'encadrer le trafic. Pendant cette tournée, la ministre a constaté elle-même les problèmes rencontrés par les usagers.



Pour elle, c'est un voyage dans des conditions inconfortables, l'état de la route est dégradé, ce qui a un impact sur les usagers, les conducteurs et les véhicules. Ce voyage a également permis à la ministre de rencontrer les responsables des agences de voyage, les autorités administratives présentes, et de recueillir les doléances.