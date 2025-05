Tchad : la ministre des Transports visite les travaux de réhabilitation de l'aéroport Hassan Djamous de N'Djamena

Mme la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatima Goukouni Wedeye, a fait une descente de suivi, le mardi 20 mai 2025, à l'aéroport international Hassan Djamous de N'Djamena, pour constater l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de l'aéroport.



Dans sa visite d'inspection, Mme la ministre affirme que « nous venons d'effectuer une visite sur le terrain pour s'enquérir de l'évolution des travaux de réhabilitation des aires aéronautiques de l'aéroport international Hassan Djamous ». Ce chantier s'inscrit dans le programme du président de la République qui vise à améliorer davantage la sécurité aéroportuaire.



« On est assuréme nt ravi, après l'échange avec les différents services, à savoir l'entreprise qui a exécuté et qui en charge de ces travaux, l'entreprise Razel et aussi l'organe en charge du suivi et contrôle de ces travaux », indique Fatima Goukouni Wedeye



. Après avoir fait l'inspection, la ministre assure que les travaux avancent normalement, toutes les ressources techniques et humaines étant été mobilisées. Ce projet se passe conformément au délai et surtout, dans l’optique d’avoir des infrastructures solides et appropriées qui répondent aux besoins de l’heure.