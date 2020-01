Tchad : la nouvelle déléguée provinciale de l'agriculture installée à Abéché

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a installé officiellement mardi matin à Abéché, la nouvelle déléguée provinciale de l'agriculture du Ouaddaï dans ses fonctions. La cérémonie a eu lieu dans les locaux de l'ADETIC, en présence des autorités administratives, civiles et militaires de la place.



Nommé par décret n° 2027 du 4 décembre 2019, la nouvelle déléguée de l'agriculture, Mme. Sadié Khamis, remplace à ce poste Mahamat Kodogot Ory qui est appelé à d'autres fonctions.



Dans son discours, le délégué sortant a indiqué que sa délégation gère différentes entités à savoir l'ANADER, l'ONASA, le génie rural et bien d'autres projets et programme sous tutelle du ministère de l'Irrigation, de la Production et des Equipements agricoles.



Mahamat Kadogot Ory a souligné que la délégation de l'agriculture fait face à de nombreuses difficultés tels que l'insuffisance de personnel qualifié, le manque de moyens roulants et les arriérés de salaires et d'indemnités du personnel contractuel de l'ex-ONDR.



Installant la nouvelle déléguée, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou, a reconnu l'effort du délégué sortant pendant les trois années qu'il a passé à la tête de la délégation. Il a demandé à la nouvelle déléguée de collaborer avec l'administration pour la réussite de sa mission.



Selon le gouverneur, le secteur de l'agriculture fait parti des priorités des plus hautes autorités. "Vous devez mettre les bouchées doubles pour faire avancer ce secteur", a instruit Ramadan Erdebou.



La déléguée provinciale de l'agriculture, Sadié Khamis a remercié le chef de l'Etat, Idriss Déby, qui a placé sa confiance en elle. Elle a promis d'oeurer en faveur de la population rurale.



La cérémonie a pris fin avec la signature des procès verbaux.