Tchad : la paix, l’amour du prochain et le vivre ensemble, au centre d’une réunion présidée par le sous-préfet de Kome Ndolebe

Le sous-préfet a d'abord remercié les parties pour les efforts ayant permis de n'avoir aucun conflit lors de la campagne agricole 2023-2024. Il souhaite capitaliser sur ces acquis pour développer de nouvelles stratégies.



Il a insisté sur l'importance de ces valeurs de paix, d'amour du prochain et de vivre ensemble, qui sont essentielles pour le développement de la région, conformément aux orientations du Président de la République.



Concernant les éleveurs, il a mis en garde contre le recrutement de bouviers mineurs, alcooliques ou drogués à proscrire. Il a aussi demandé une meilleure surveillance des animaux à leur retour de pâturage.

Pour les agriculteurs, il les a exhortés à éviter les champs pièges et à respecter les couloirs de transhumance, plutôt que de se faire justice eux-mêmes.



Aux jeunes, il a déconseillé la consommation excessive d'alcool, le vol de bétail et de matériel pétrolier.



L'ensemble des participants ont témoigné de leur bonne volonté et se sont engagés à mettre en pratique ces décisions pour préserver la paix et la stabilité dans la région.