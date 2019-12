TCHAD Tchad : la planification familiale, un "levier pour le développement"

Par Djibrine Haïdar Kadabio - 29 Décembre 2019





La délégation sanitaire de la province du Ouaddai, en collaboration avec le projet WISH de l'association tchadienne pour le bien-être familial (ASTBEF), a organisé ce dimanche matin, dans la salle de réunion du Gouvernorat d'Abéché, une grande campagne de sensibilisation de masse sur la planification familiale.



La campagne a pour objectif de promouvoir la planification familiale et les méthodes contraceptives en général comme gage de la santé et du développement familial. La cérémonie de lancement a été présidée par le secrétaire général de la province du Ouaddai, Mahamat Abdelkerim Ali.



Dans son mot d'ouverture, la 2ème maire adjointe, Khadidja Assamah, a déclaré que cette campagne vient à point nommé car elle entre dans le cadre de la politique gouvernementale. "Depuis l'instauration de la 4ème République, le Gouvernement lutte contre les pratiques néfastes, notamment avoir des enfants trop tôt, trop tard, trop nombreux, trop rapprochés. Cela constitue un obstacle pour le développement intellectuel et social des femmes", selon elle.



Khadidja Assamah a appelé à maintenir la campagne de proximité afin que toute la population sache l'utilité de la planification familiale.



Cette campagne de sensibilisation sur la planification familiale "est l'ultime rempart contre les décès maternels et un des leviers pour le développement de notre pays", a estimé le secrétaire général de la province du Ouaddai, Mahamat Abdelkerim Ali. Il a appelé les participants à vulgariser les informations et les connaissances reçues dans les communautés respectives afin que les femmes ne meurent plus d'accouchement.



"Il est de notre responsabilité en tant que responsables des pouvoirs publics, d'éclairer notre communauté sur les bienfaits de la planification familiale et tous les obstacles socioculturels qui l'entourent pour permettre à nos femmes et filles d'accéder aux services et sauver leur vie", a-t-il dit.



Dans les années 90, le taux de décès maternel était de 1200 sur 100.000 naissances, ce qui avait placé le Tchad dans le peloton de tête des pays pourvoyeurs en décès maternels au monde. Ces dernières années, à travers l'amélioration de l'environnement juridique et la construction des infrastructures sanitaires, ces chiffres sont aujourd'hui ramenés à 860 sur 100.000 naissances vivantes.

"Les défis restent encore énormes en matière de planification familiale, le taux de prévalence contraceptive n'étant que de 5%. Les pesanteurs religieuses et socioculturelles ainsi que les fausses rumeurs qui entourent les méthodes contraceptives sont les principaux obstacles", a souligné le secrétaire général de la province du Ouaddai, Mahamat Abdelkerim Ali.



Le délégué de la santé du Ouaddai, Dr. Abdel-mahamoud Chéne, a expliqué que malgré la volonté politique, les engagements et les investissements, les indicateurs sanitaires ne se sont pas améliorés au rythme souhaité.



"Le contexte sanitaire continue d'être préoccupant pour des milliers de populations de toutes les provinces. Les personnes les plus affectées sont les femmes, les enfants et les jeunes comme le prouvent toutes les études et enquêtes réalisées ces dernières années", a-t-il relevé.



D'après lui, "la planification familiale est un moyen pour espacer les naissances. C'est un moyen permettant d'avoir le nombre d'enfants qu'on veut et au moment où on veut. Elle est une composante essentielle dans la santé de reproduction."



Plusieurs méthodes de planification familiale existent : les méthodes traditionnelles, les méthodes naturelles, les méthodes modernes et les méthodes hormonales.







