Tchad : la plate-forme COP évalue les neuf mois de transition du CMT

Alwihda Info | Par Brahim Abdraman - 2 Février 2022



Au cours d'une conférence de presse animée ce 02 février 2022 à la Maison des médias du Tchad, la Convergences des Organisations Politiques (COP), a rendu public son rapport d'évaluation de la mise en œuvre des recommandations et exigences de la 996ème session du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine,

Selon le coordonnateur, porte-parole de COP Salibou Garba, la présente évaluation est motivée par le souci de faire une appréciation à mi-parcours de la transition actuelle au Tchad, à partir des repères acceptés, notamment le communiqué sanctionnant la 996ème session du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union africaine du 14 mai 2022.



Salibou Garba estime que la marche actuelle de la transition présente des signes qui ne rassurent pas. Les nuages s'amoncellent et il est donc impératif, pour les protagonistes tchadiens de la crise, de faire montre de patriotisme en se démarquant de calculs politiques de bas étage. Les partenaires de la communauté internationale, engagés aux côtés du Tchad pour l'aider à réussir une transition réellement inclusive, consensuelle et apaisée et sortir de cette infernale et stressante situation, devraient se départir de leurs attitudes de « wait and see », pour être plus actifs, en s'impliquant davantage dans la recherche et la mise en œuvre de larges consensus et compromis dynamiques.



Le porte-parole de COP relève les exigences du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine, adressées aux actuelles autorités de transition qui sont entre autres, la cession des hostilités et l’état de belligérance entre les protagonistes armés, la promotion des libertés fondamentales dont celles de manifester, la séparation des pouvoirs entre le gouvernement et le Conseil Militaire de la Transition, la mise en place d'un gouvernement et d'un Parlement de transition inclusif, c'est-à-dire reflétant tous les courants politiques, la modification de la Charte de transition promulguée par les seuls militaires et l'organisation, dans un délai de trois mois, d'un dialogue national inclusif.



Par ailleurs, Salibou Garba dénonce la désignation des membres du Conseil National de Transition (CNT) qui selon lui, est « une catastrophe, car, les orientations du décret 031/PCMT/2021 du 28 mai 2021 n'ont pas été observées ». En effet, « nombre de partis politiques représentatifs, présents à l'Assemblée nationale et dans les municipalités ont été exclus, tandis que certains de partis politiques ayant fait allégeance se sont vu octroyer plusieurs sièges ».



« Les cooptations ont été faites sur la base des liens parentaux et du clientélisme politique, au détriment de l'inclusion, de la compétence et de l'expérience. Ainsi, la Chambre constituée est monocolore, composée à peu près de 100% des laudateurs du CMT. Sur les 93 membres, un seul est susceptible d'apporter une voix discordante. De plus, les hauts responsables ont conféré à cet organe dit de transition, les prérogatives d'un Parlement élu, s'octroyant des vacances parlementaires et renvoyant les Conseillers à leurs circonscriptions électorales qui n'existent pas », dénonce-t-il le coordonnateur Salibou Garba.



À l'issue de cette conférence de presse, la plate-forme Convergences des organisations politiques, propose que les partenaires de la communauté internationale s'impliquent davantage dans ce processus de préparation du dialogue. Ils pourraient alors jouer un rôle capital de facilitation, compte tenu du climat de suspicion, de méfiance, voire de défiance qui s'est développé entre les protagonistes tchadiens, pendant de nombreuses décennies.



Bien plus, la liste des participants aux assises du dialogue doit couvrir l'ensemble de l'échiquier politique national, la composition du présidium équilibrée, ainsi que les autres structures d'encadrement de ces assises. Enfin, la feuille de route définitive, ainsi que le chronogramme de la transition doivent être élaborés par les assises du Dialogue National Inclusif ; les orientations en vue de l'élaboration de la nouvelle Constitution de la 5ème République débattues et adoptées, et les décisions régulièrement prises devant être exécutoires.





