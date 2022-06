Tchad : la plateforme "Tous pour la paix" rencontre Wakit Tamma et l'URD

Dr. Kassiré a précisé que cette rencontre entre dans le cadre des consultations des hommes politiques, religieux, jeunes ainsi que des leaders de la société civile pour la consolidation de la paix.



La démarche de « Tous pour la paix au Tchad » vise à contribuer à la réussite du processus du dialogue national inclusif en vue. La réussite d’un dialogue national sincère et inclusif nécessite la participation de tous les acteurs sociopolitiques du pays, relève Dr. Kassiré.



Selon le président de l’Union pour le renouveau et la démocratie (URD), Félix Romadoumngar Nialbé, les échanges ont notamment porté sur la mal-gouvernance, l'ethnisation de l'administration par le pouvoir présidentiel ou encore des erreurs dans l'intégration des jeunes. À ses yeux, c'est une bombe à retardement auquel l'État doit trouver des solutions.



"Le problème de la paix dont nous parlons tous les jours ne vient pas du citoyen. Quand le pays est mal gouverné, il ne peut pas avoir de paix. Il faut changer de méthodes", selon Félix Romadoumngar Nialbé.



Le secrétaire général de la plateforme « Tous pour la paix au Tchad », Fayçal Hissein Hassan Abakar, souligne qu'il faut la contribution de tous les hommes politiques, religieux, leaders de la société civile, jeunes, hommes et femmes pour la fondation sinon la construction d’un Tchad nouveau, réconcilié et en paix.