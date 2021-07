TCHAD Tchad : la plateforme citoyenne République Debout lance ses activités

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 22 Juillet 2021



C’était à travers une conférence de presse organisée ce 22 juillet 2021, à la Maison des médias de la capitale tchadienne. Cette plateforme vise à consolider la démocratie, œuvrer dans la médiation et lutter contre l’injustice sociale.





Selon le porte-parole de ladite plateforme, Badigué Serge, depuis la conférence nationale souveraine de 1993, aucune assise n’a permis aux fils et du Tchad de se retrouver sur table de la vérité, pour étayer l’avenir du Tchad. Après cela, le peuple a été morcelé par le système politique MPS qui donne la priorité, seulement à ses militants, laissant de côté la majorité de la population tchadienne qui sombre dans le désespoir.



Pour lui, « la justice est menottée, la constitution, les lois et règlements ainsi que les traités et autres normes internationales sont foulés au pied par un groupe d’individus qui veulent faire sombrer le peuple dans un avenir illusoire ». « Nous devons unir nos énergies pour remettre debout notre République », a ajouté Badigué Serge.



Le porte-parole de la plateforme indique que deux facteurs ont conduit à la mise en place de cette plate-forme : l’injustice subie pendant trois décennies à tous les niveaux par le peuple tchadien et le décret d’exclusion du dialogue national inclusif, qui ont fait naître le souci de relever le Tchad sous le slogan République Debout. Il indique que la plateforme République Debout, vise à consolider la démocratie, œuvrer dans la médiation et lutter contre l’injustice sociale. « Nous comptons soutenir les actions citoyennes des alliances, des partis politiques de l’opposition crédible, de la société civile, au nom de la justice.



Des actions citoyennes républicaines seront initiées en cas de marginalisation du droit de peuple », a averti le porte-parole de la plateforme citoyenne. Prenant la parole à son tour, le coordonnateur de République Debout, Israël Reounodji Victoire, a souligné que la plateforme est née dans un contexte tendu de l’histoire du Tchad. Et que le temps de prise de conscience a déjà sonné, et celui de la reconstruction du Tchad se pointe déjà à l’horizon. Israël Reounodji soutient que son organisation est prête à se porter toujours disponible aux côtés de l’alliance FNC, Wakit Tamam, des transformateurs, des réformistes, de la société civile, ainsi que des partis politiques d’opposition crédible, pour porter la voix du peuple, au nom de la justice.



Pour les préoccupations sociales, le coordonnateur de la plateforme fait mention de deux choses : le cas des retraités gazés et les diplômés sans emploi. Présent au lancement des activités de la République Debout, le président du Front Nouveau pour le Changement (FNC), Yaya Dillo a déclaré que la Républiques du Tchad est gérée de manière monarchique, clanique, familiale et à travers des lobbies. La loi fondamentale qui devait fonder une République étant, selon lui, violée et le pouvoir du peuple arraché. Yaya Dillo indique qu’aujourd’hui, le pouvoir n’émane plus du peuple, il émane d’un circuit militaire qui l’a arraché.







