Tchad : la plateforme de la langue arabe milite pour plus d'égalité

La plateforme de la langue arabe a lancé le 12 juin ses activités au Palais du 15 janvier, en présence de Dr. Hissen Massar Hissen, conseiller à la Présidence, d'ex-ministres, députés et enseignants-chercheurs. Son objectif est de valoriser la langue arabe notamment dans l'administration.



Le président du comité d'organisation, Dr Gamar Mahamat Gamar, a indiqué que "la langue arabe est parlée à plus de 80% par la population et c'est un atout pour le pays". Selon lui, le pays doit saisir cette opportunité.



Le député Zakaria Mahamat Saleh, ex-secrétaire général adjoint du MPS et coordinateur du plateforme, a exhorté le gouvernement à veiller sur la promotion de la langue arabophone et à impliquer les arabophones dans tout les services, les postes et les institutions.



"Il faut mettre l'arabe et le français sur le même pied d'égalité lors du dialogue national inclusif", a-t-il dit.



Zakaria Mahamat Saleh préconise de créer un ministère afin de veiller à la mise en oeuvre de la traduction dans toutes les institutions nationales mais aussi d'instruire les institutions afin que la langue arabe soit sur même pied d'égalité avec le français.