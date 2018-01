Tchad : la police nationale amplifie sa brutalité et ses violences

Le journaliste et directeur de publication d'Alwihda Info, Djimet Wiché a été violemment brutalisé ce matin au rond-point Gazelle de la capitale par des policiers. Il a été trainé "comme un vulgaire mouton" sur une centaine de mètres par trois policiers.



Le commandant d'une compagnie de police, après avoir vu sa carte professionnelle de presse, a ordonné la restitution de son appareil photo et de son téléphone portable.



Alwihda Info condamne cette sauvagerie policière qui consiste à humilier les hommes des médias dans le cadre de l'exercice de leur métier, et entend déposer plainte contre la police nationale.