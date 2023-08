Tchad : la police sanitaire veut stopper la vente des intrants nutritionnels au Salamat

C'est une mission multisectorielle, composée de quatre ministères. Il s'agit du ministère de la santé publique et de la prévention, celui de la justice, le ministère de l'administration du territoire ainsi que le ministère de la sécurité publique et de l'immigration. Le coordinateur national de la police sanitaire, Hissein Palet Baimokreo, est à la tête de cette délégation.



Officiant la rencontre qui a regroupé les autorités civiles et militaires, les chefs traditionnels et religieux, mais aussi les partenaires sociaux et les opérateurs économiques, le gouverneur du Salamat a saisi l'occasion pour rappeler à l'assistance, l'importance de la place qu'occupe la santé dans le programme politique des plus hautes autorités.



Selon le coordinateur Hissein Palet Baimokreo, l’objectif de la mission, est la vulgarisation de la note circulaire n˚015 du ministre de la santé publique, dont le but est d'interdire formellement la vente des intrants nutritionnels en république du Tchad.



Les enfants âgés de 6 mois et plus, atteints de malnutrition aiguë sévère, sont pris en charge dans les centres de santé du pays, où ils bénéficient des intrants nutritionnels, connus sous le nom de ''PLUMPY'NUT''. Ce sont des produits thérapeutiques destinés exclusivement pour sauver les mineurs. Malheureusement, ces intrants finissent par être vendus dans les boutiques.



Le coordinateur compte sur la contribution de toutes les autorités pour mettre fin à ce phénomène qui se propage. Lors de l'échange, les autorités ont déclaré qu'elles ne sont pas associées dans la distribution de ces produits. Elles recommandent leur implication légale et l'implantation d'un magasin de stockage sur place. Car, les produits prennent souvent une autre direction sans arriver à destination comme prévu.