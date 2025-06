Tchad : la pollution de l'environnement par les plastiques, un danger pour la vie humaine

La Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin chaque année est lancée ce 4 juin 2025 à l'hôtel Radisson Blu de Ndjamena, sous le thème : « mettre fin à la population plastique mondiale ». Le thème attire l'attention de l'humanité à prendre conscience du danger des plastiques polluant l'environnement.



Ouvrant les activités, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakhit Djamous a souligné que « la Journée mondiale de l'environnement initiée par les Nations Unies en 1972 à Stockholm est le principal vecteur auquel elles encouragent une prise de conscience mondiale et une action d'envergure pour la sauvegarde de l'environnement. »



Pour le ministre, cette Journée interpelle l'ensemble de la population planétaire et incite chacun à mener des activités visant à protéger l'environnement. L'objectif recherché est de donner la valeur à l'environnement, à travers les comportements de protection de la planète.



Affirmant qu'au Tchad, la pollution par les déchets plastiques est un problème majeur en particulier les zones urbaines, le ministre invite chaque Tchadien à faire preuve de responsabilité dans la protection de son milieu. Les villes sont envahies par les plastiques, ce qui joue négativement sur l'environnement, impactant ainsi la santé publique et l'économie. Dans la capitale tchadienne, 600 tonnes de déchets sont produites dont moins de 40% sont évacués, a indiqué le ministre.



« Dans la plupart de nos villes, Ndjamena, Moundou, Abéché, une accumulation alarmante de sachets plastiques, de bouteilles et d'emballages compromettent l'équilibre de nos écosystèmes », a déclaré Hassan Bakhit. Il n'a pas oublié d'indiquer que le Lac Tchad, joyau patrimoine naturel partagé entre les pays voisins, subit les conséquences de la pollution.



Le Chari et le Logone, transportent ces déchets vers les zones de pêche, mettant en péril les moyens de subsistance de milliers de familles tchadiennes. Hassan Bakhit Djamous, a rassuré que, conscient de cette situation, son département s'engage pour les années à venir à renforcer le cadre législatif avec l'adoption d'une loi prochaine sur l'économie circulaire et la réduction des déchets plastiques.



Il s’agira de poursuivre le développement de l'économie verte en accompagnant les entreprises locales qui développeront des alternatives aux plastiques conventionnels, en valorisant les ressources naturelles ; intensifier la coopération régionale car la pollution n'a pas des frontières.



Le ministre a rappelé qu'en matière de renforcement juridique, la révision de la loi 14 portant sur la protection de l'environnement, qui renforce considérablement l'arsenal en intégrant les nouvelles données scientifiques et l'exigence fondamentale d'un environnement sain pour tout citoyen tchadien dans la loi n°023/CNT/2024 du 15 octobre 2024 portant protection de l'environnement, a été effectuée.