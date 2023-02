Tchad : « la population de Mayo Kebbi Ouest doit se lever contre la privatisation de la cimenterie » (Yaya Dillo)

Lors de la rentrée politique du Parti socialiste sans frontières (PSF), Yaya Dillo Djerou Betchi a abordé plusieurs sujets, notamment la privatisation de la cimenterie de Baoré qui serait en préparation par le gouvernement de transition.



À ce propos, il a invité la population de la province à se mobiliser pour dire non à la privatisation de cette industrie. La cimenterie de Baoré, construite grâce à un prêt chinois et estimée à 100 millions de dollars US, est aujourd'hui ruinée en raison de la mauvaise gestion, malgré ses énormes potentiels, ce qui suscite l'intérêt de la junte.



Avant sa privatisation, la cimenterie a été affaiblie par une mauvaise gestion. Le président national du PSF, Yaya Dillo Djerou Betchi, a affirmé que la junte avait d'abord mis la cimenterie en mauvais état délibérément pour justifier sa privatisation plus tard.



« Puis, ils jouent les sauveteurs pour surévaluer les passifs de l'entreprise. Et dans les prochains jours, ils la vendront à un prix symbolique à une société-écran de la junte tout en veillant à rembourser la dette de l'entreprise sur le dos du Trésor public », a dénoncé l'opposant. Avec cet avertissement, le PSF dénonce cette transaction frauduleuse et qualifie ce projet de privatisation de la cimenterie de délit d'initiés.



« En cas de privatisation de cette entreprise, le PSF se portera partie civile contre le potentiel acheteur, bien que nous sachions qu'il n'y a pas de justice au Tchad », a menacé Dillo.



Vu l'ombre de la privatisation qui plane sur la cimenterie de Baoré, le président national du PSF invite la population de Mayo Kebbi Ouest à se lever contre ce projet macabre de privatisation de leur cimenterie.