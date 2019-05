Tchad : la production électrique renforcée "dans les jours à venir", ministre Energie

Le ministre du Pétrole et de l'Energie, Mahamat Hamid Koua, a annoncé ce samedi un renforcement du réseau de distribution électrique "dans les jours à venir", face aux délestages aggravés en cette période de canicule. Il a fait successivement le déplacement à la centrale électrique de Djermaya, à la sous-station électrique de Lamadji et à la centrale de Farcha.



"Nous sommes venus voir l'état d'avancement des travaux et on nous a rassuré que dans les jours à venir, très rapidement au courant de la semaine, la production de 20 Mégawatts de la centrale agricole va rentrer progressivement dans le réseau", a déclaré le ministre Mahamat Hamid Koua, en présence du directeur de la Société nationale d'électricité (SNE).



D'après lui, "c'est déjà une très bonne nouvelle et ça peut soulager en partie la souffrance de nos concitoyens".



La société Aggreko, leader mondial de la location de matériel de production d'électricité temporaire, doit à nouveau fournir 20 MW d'électricité au réseau de la SNE, à partir de ses installations de Djermaya. Depuis 2013, elle a signé un contrat avec la SNE qui a permis l'installation d'une centrale électrique mobile de 20 Mégawatts. L'arrêt de sa production depuis trois ans suite à des difficultés de paiement de la SNE est en parti la cause des délestages, selon le ministère du Pétrole et de l'Energie.



Les capacités de production électrique du pays n'atteignent pas les 100 MW. La semaine dernière, le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, en visite au Tchad, a appelé les partenaires à soutenir le pays pour porter sa production à 400 MW.