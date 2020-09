TCHAD Tchad : la profession de médecin face aux défis d'éthique et déontologie

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Septembre 2020





74 médecins ont pris part samedi à un atelier de formation sur l'éthique et le Code de déontologie médicale, organisé par l'Ordre national des médecins du Tchad (ONMT) . À cette occasion, le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale s'est longuement exprimé sur les défis liés à la déontologie et la morale professionnelle tout au long de la carrière.



Selon Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, "face à certaines dérives, face à certains abus, face à certains dérapages qui sont connus par tout le monde, si l'administration ne prend pas en premier l'initiative, l'ONTM ne peut rien faire."



"Nous ne sommes pas là avec pour objectif absurde de dénigrer, de critiquer, de s'en prendre au personnel de la santé. Ce serait indigne du premier responsable du département de la santé publique. En revanche, nous ne sommes pas là pour être un admirateur inoffensif, un admirateur quelconque de ce qui se fait de mal dans le système de santé. Nous sommes là d'abord et avec l'ONMT en premier, de veiller à ce que notre système de santé soit à la hauteur des attentes que nos populations nourrissent légitimement à son égard", clarifie le ministre.



"Vous allez être confrontés à des situations que vous n'avez pas étudié en faculté. Vous serez confrontés à des tentations que vous n'avez pas imaginé pendant votre période de formation ou de stage. Vous allez être confrontés à des cas ou à des patients que la formation théorique ne pouvait pas vous alerter dessus", déclare-t-il. D'après lui, ce qui va sauver en premier c'est l'éthique et la déontologie.



"Les seules compétences, qu'elle soient théoriques ou pratiques, ne font pas forcément d'un individu un bon médecin. L'éthique et la déontologie constituent l'âme d'un médecin. (...) Ça fait moins de deux mois que nous sommes à la tête du département de la santé publique et nous avons déjà recensé des requêtes qui dénoncent parfois des saisines qui proviennent même des responsables de santé et qui dénoncent des pratiques qui sont purement scandaleuses", souligne Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



C'est aussi un message galvanisant que le ministre transmet aux jeunes médecins : "Retenez ce qu'on vous dit et emporter-le avec vous, où que vous serez en tant que médecin. Mémorisez-le à vie. (...) Notre système de santé compte sur vous. Pas seulement pour augmenter l'effectif des médecins exerçant au Tchad, mais également pour insuffler le changement, un souffle nouveau dans tout le système de santé. Je compte sur vous. Nous sommes en train de vous accorder la priorité absolue dans les recrutements en cours à la fonction publique."



À ses yeux, ce sont des objectifs de qualité et de performance du système de santé qui sont visés. Toutefois, il prévient que "nous n'aurons des résultats que si tous les acteurs s'inscrivent dans le même rythme, la même dynamique, avec les mêmes objectifs. Sans cela, les ministres vont défiler, le système va continuer au grand dam des patients."



Et d'ajouter que "la médecine est faite pour s'occuper des patients. Entre nous, objectivement, on ne peut pas se satisfaire de la qualité des soins qui sont prodigués dans nos structures de santé ; des hôpitaux nationaux aux centres de santé. Comment faire pour que les patients tchadiens ne soient pas obligés d'aller dans une petite sous-préfecture dans un pays voisin pour se faire soigner plutôt que de faire quelques centaines de mètres ou kilomètres pour aller se faire soigner dans un hôpital national ? On doit se poser la question. Et nous sommes dans l'obligation de trouver des réponses."



Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul demande à l'ONMT d'être à la hauteur des mission régaliennes que l'État lui a confié, de défendre la médecine et pas seulement les médecins, y compris ceux qui font des bêtises.





