Tchad : la province de Sila se prépare à accueillir le chef de l'État

Goz Beida - La date retenue pour l'arrivée du président de la République dans la province de Sila est le 26 janvier 2021. Les autorités provinciales ont mis en place une commission.



Une rencontre a eu lieu ce mercredi à Goz Beida autour du gouverneur, le général Abdraman Ali Mahamat. La réunion a eu lieu en présence des autorités administratives, traditionnelles et civiles, ainsi que les présidents des sous-commissions. Les représentants des différentes couches de la société (représentants des jeunes, femmes, opérateurs économiques et la société civile) y ont également pris part.



Informant de la date d'arrivée du chef de l'État, le gouverneur du Sila a invité les différentes sous-commissions à se mettre au travail et à mobiliser la population pour l'accueil.



"Vous êtes tous impliqués. Dès maintenant, mettez vous à l'action pour que Goz Beida soit une ville meilleure pour l'accueil du Maréchal", a déclaré le général Abdraman Ali Mahamat.