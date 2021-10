Tchad : la province du Batha met à l'honneur les enseignants

L'édition 2021 d la journée mondiale des enseignements a été placé sous le thème "hommage aux éducateurs et éducatrices disparus".



Après avoir entonné l'hymne des enseignants, le président du comité d'organisation Abakar Yaya a souhaité la bienvenue à tous.



Pour le délégué de l'éducation nationale du Batha, Mahamat Ali Nassir, les enseignements de sa circonscription ont donné le meilleur d'eux même en achevant l'année avec des résultats satisfaisants à tous le niveaux.



Le gouverneur de la province du Batha, Djimta Ben-Dergon, a rendu un hommage vibrant aux enseignants à la retraite après une vie consacrée la formation des jeunes.



Djimta Ben-Dergon a rassuré le corp enseignants de la disposition du gouvernement à continuer la dialogue avec eux et tous le partenaire sociaux pour que toutes le réformes soient le produit de tous les acteurs.



De leur côté, les enseignants ont adressé une motion de recommandation au gouvernement de transition pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants.