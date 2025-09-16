Tchad : la province du Kanem bientôt dotée des bandes pare-feux

Dans le cadre de l'identification, de marquage et de référencement des bandes pare-feux, une mission du PRAPS2 Tchad, conduite par Ahmat Alhadji séjourne depuis hier à Mao dans le chef-lieu du Kanem. La mission a rencontré ce mardi 16 septembre, les membres du Comité Provincial d'Action (CPA) et ceux du Comité Départemental d'Action (CDA).



Le gouvernement du Tchad a reçu un don de l'Association internationale de pare-feux dans les zones de hautes prairies d’herbes, dont la province du Kanem.



Ceci dans le cadre du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Tchad (PRAPS-2TD). L'objectif de cette mission est d'identifier, de marquer et de référencer les zones dans lesquelles les bandes de pare-feux de 100 km, seront réalisées. C'est ainsi qu'à l'issue des échanges avec les membres du CPA et du CDA, la mission avec l'accord des autorités locales, a identifié trois (03) zones, notamment les départements du Kanem-Centre, du Kanem-Nord et du Kanem-Ouest.



Selon le chef de mission du PRAPS2, Ahmat Alhadji, la bande de pare-feux de 100 km fait référence à la création et l'entretien de coupes forestières linéaires de 100 kilomètres de long, conçues pour ralentir ou stopper la propagation des feux de brousse, protégeant ainsi les pâturages, le bétail et les populations.



À la fin des rencontres, les membres du CPA et du CDA ont salué l'initiative du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Tchad et se disent engagés à accompagner le projet jusqu'au bout.