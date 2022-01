Tchad : la province du Salamat enregistre ses premiers cas de Covid-19

Définir les différentes stratégies à l'effet de combattre la maladie à coronavirus, c'est le motif ayant conduit à l'organisation de cette rencontre. Depuis le début de la pandémie à coronavirus, la province du Salamat est épargnée. Ce jour, les autorités provinciales viennent d'annoncer les premiers cas des malades atteints de COVID-19 dans la ville d'Am-Timan.



Selon le délégué sanitaire provincial du Salamat, Adoum Mahamat Tidjani, ladite province est touchée ce 12 janvier 2022, par la pandémie. Au cours de son intervention devant les autorités, il avance le chiffre de 6 cas dont un agent de santé, enregistrés par les services sanitaires de la délégation. Les malades à coronavirus notifiés à Am-Timan, chef-lieu de la province du Salamat, sont actuellement isolés.



Le péril en la demeure étant signalé, il est question de prendre des mesures pour faire face à cette pandémie. Les différents intervenants se sont exprimés pour donner leurs points de vue afin de contribuer pour barrer la route à la propagation de la maladie. Des mesures immédiates sont prises en cette circonstance.



Premièrement, il est question d'intensifier la sensibilisation dans les lieux publics et privés. Le port du masque est obligatoire, le lavage de main et bien d'autres précautions de prévention et de lutte contre le COVID-19 seront effectivement appliqués pour tenter d'atténuer la situation.



Pour suivre et évaluer la situation, le délégué sanitaire Adoum Mahamat Tidjani dit multiplier les réunions d'information à l'attention des agents sanitaires. Le gouverneur du Salamat, Abdoulaye Ibrahim Siam, invite la population au respect strict des mesures barrières.