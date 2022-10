Tchad : la rentrée pédagogique de l’année scolaire 2022-2023 lancée au Salamat

Placée sous le thème "Renforcement des apprentissages et de la cohabitation pacifique", cette rentrée est présidée par Maab Mara, secrétaire général de la province du Salamat. La cérémonie officielle a été organisée au sein de l’école régionale d’Am-Timan. Enseignants et parents d’élèves ont massivement repondu présents à cet événement marquant un nouveau départ sur la formation scolaire.



L’inspecteur départemental du Bahr-Azoum, Abakar Siddick Bakary, représentant le délégué pronvincial de l’éducation nationale et de la promotion civique du Salamat, souligne que les responsables scolaires à différents niveaux, ont mené d'intenses activités, notamment le redéploiement des enseignants, l'installation des nouveaux responsables scolaires, les inscriptions et réinscriptions. Selon lui, toutes les dispositions ont été prises pour que la rentrée pédagogique soit effective.



Le secrétaire général de la province du Salamat a, lors de son intervention, saisi l’occasion pour remercier du fond du cœur et de manière sincère, tous les enseignants pour les efforts fournis à tous les niveaux. Conformément à l’arrêté n°244, Maab Mara a lancé officiellement la rentrée pédagogique de l’année 2022-2023 dans la province du Salamat.