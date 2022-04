Revue de Presse Tchad : la revue de presse du 11 au 17 avril 2022

Suspension de la grève des magistrats, intégration des lauréats des écoles professionnels par voie de concours, l'attente du pont à quatre voies sur le fleuve Chari et le basket sont les faits ayant retenu l'attention des journaux tchadiens la semaine dernière.

C'est N'djamena Hebdo qui sonne le tocsin au sujet de la suspension de la grève des magistrats avec cette une : "Pas d'unanimité autour de la levée du mot d'ordre de grève des magistrats". Une décision nous apprend le journal qui s'est prise au cours de l'assemblée générale "houleuse" qui s'est tenue vendredi 8 avril 2022 au palais de justice. Beaucoup de magistrats ne se "reconnaissaient pas dans cette levée du mot d'ordre de grève qu'ils jugent "forcé" selon le journal. D'ailleurs, deux camps se sont dégagés à l'issue de cette assemblée générale observé N'djamena Hebdo.



Pour Le Visionnaire, ces divisions sont la "preuve que la base désapprouve les leaders syndicaux" qui après trois mois de grève sèche et illimité pour protester contre l'insécurité dans l'exercice de leur fonction ont appelé à la levée du mot d'ordre de grève, après avoir été reçus par le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby Itno, le 5 avril 2022.



Le journal révèle que des promesses ont certainement été faites aux syndicats des magistrats. Des promesses "fallacieuses", affirme pour sa part Abba Garde et qui pour le journal "rejoignent celles du défunt père faites au corps de la justice et qui n'ont jamais été concrétisées". Le répit d'un mois des magistrats tiendrait donc à des promesses de "meilleures conditions de travail et de sécurité", relève le journal.



Le concours d'accès à la fonction publique imposé aux lauréats es écoles professionnelles a aussi fait le choux gras de la presse tchadienne cette semaine. Et pour les principaux concernés", il n' y aura pas deux concours pour intégrer la fonction publique", rapporte le journal N'djamena Hebdo.



Même son de cloche pour l'hebdomadaire "Le déclic" qui titre : "Tollé contre le concours pour tout diplômé". Le journal reprend à son compte la correspondance du directeur du cabinet civil du PCMT du 21 mars 2022 relayant "d'accélérer le processus d'intégration de 5000 jeunes diplômés à la fonction publique par voie de concours". Une correspondance qui a "ôté à certains le sommeil", révèle le journal. Sur la même actualité, le journal "Le progrès" affirme pour sa part "qu'il n'y aura pas de concours pour les lauréats des écoles professionnelles". Le ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et de la Concertation sociale, Brah Mahamat, a "coupé court" à la polémique grandissante. "Les lauréats des écoles professionnelles publiques sont exemptés du concours, ils sont sélectionnés au vu de leur ancienneté".



L'ouvrage sur le pont Chari : "l'attente déçue", titre Le Déclic dans ses colonnes. Le pont qui devrait relier N'djamena à son autre pan de la commune du 9ème arrondissement reste toujours attendu. Car apprend le journal, il devrait désengorger celui de la voie unique de Chagoua cédé aux piétons et motocyclistes; et surtout l'autre double voie assurant le seul franchissement des biens et personnes en provenance du Cameroun, du Nigeria ainsi que le Sud du pays, explique le journal.



Le journal Le Progrès croit savoir que les travaux avaient été arrêtés pour d'autres raisons que la Covid-19. Depuis lors, ils ont repris et devraient aboutir trois ans après le lancement.



Le Progrès, dans sa page sportive, a fait l'écho de la reprise du basket avec ce titre : "reprise du championnat senior de basket" deux ans après son interruption et ce à la faveur du Covid-19 et d'autres difficultés. C'est le terrain du lycée Félix Eboué qui a servi de cadre à cette ouverture de saison, indique le journal.





