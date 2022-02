Revue de Presse Tchad : la revue de presse du 1er au 6 février 2022

Alwihda Info | Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - 7 Février 2022



Le conflit meurtrier d'Abéché, le report du dialogue national inclusif à mai prochain et les promesses du président du Conseil militaire de transition aux journalistes sont les sujets qui ont marqué les esprits cette semaine.

Manipulation de bas de l'étage titre à sa Une l'hebdomadaire Abba Garde



Tout faire pour empêcher la tenue du dialogue, afin de maintenir le statu quo pour fin catastrophique, est actuellement l'objectif singulier d'une minorité surarmée, hostile à la construction d'une communauté nationale fondée sur la justice et l'égalité, par crainte de se faire avaler. C'est simplement ce qui justifie les différentes crise qui commencent et qui perdureront. Toutes les vidéos et images des manifestations de la ville d'Abeché qui circulent visent à inciter à un chaos de grande envergure. Les personnes habillées en tenue civile, qui ont massacré les manifestations pourtant pacifiques, sont à la solde de ceux à qui profite l'impasse politique actuelle. Le sultan, bien qu'illégale et illégitime, n'en est pour rien, analyse le journal.



Abéché, victime d'une barbarie insupportable, dénonce l'hebdomadaire N'djamena Hebdo



21 personnes tuées, 80 blessées et plus de 300 personnes arrêtées au cours d'une manifestation le 24 janvier 2022 dans le chef-lieu du Dar Ouaddaï. La population d'Abeché, sortie massivement ce jour pour exiger l'annulation d'un décret nommant Bachir Younous Ahmat, chef de canton de Bani Halba, a été réprimée dans le sang, souligne ainsi N'djamena Hebdo.



Conflit meurtrier à Abéché : Kabadi répond à Siddikh Abdelkrim Haggar



En se prononçant sur les évènements survenus à Abéché, Siddikh Abdelkrim Haggar a heurté la sensibilité du secrétaire général du Mouvement patriotique du salut (MPS), Haroun Kabadi qui n'a pas hésité à réagir, informe pour sa part La Voix.



Le report du dialogue national inclusif à mai prochain : le remake des incertitudes, relève l'Observateur



Le 27 janvier dernier, le premier ministre de transition Pahimi Padacké Albert et le ministre d'État chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, par ailleurs président du comité d'organisation du dialogue national inclusif, Acheikh Ibni Oumar, ont annoncé le report de cette réconciliation au 10 mai prochain au lieu du 15 février comme annoncé auparavant. Quelles sont les raisons qui ont conduit à ce décalage ? Cette nouvelle date sera-t-elle respectée par le CODNI ?, s'interroge L'Observateur.



Report du dialogue national inclusif : Delpoua salue la position des autorités de transition



Principale point d'achoppement du processus de transition en cours, le dialogue national inclusif ne se tiendra finalement qu'à partir du 10 mai 2022. Le comité en charge de son organisation, par le biais du premier ministre de transition Pahimi padacké Albert, mise suffisamment sur le temps pour réussir cette grande messe qui doit redéfinir l'avenir du Tchad. Une position saluée par le président du Viva-Jeunesse/RNDP, Abel Delpoua Sewa, lors du point de presse tenu samedi 29 janvier dernier.



La rencontre entre le président du Conseil militaire de transition et les journalistes



Un spectacle de mauvais goût clame Abba Garde : des patrons de presse ont été mobilisés le vendredi 28 janvier dernier par la direction générale de la communication de la Présidence de la République, pour présenter des voeux au président du Conseil militaire de transition. Sans croute ni mie, cette rencontre sentait la publicité politique à plein nez, conclut Abba Garde.



La promesse de Mahamat Kaka aux journalistes : Que cela ne soit pas la promesse de Gascon. Le 28 janvier dernier, le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby Itno a reçu en audience les responsables des organisations faîtière de la presse nationale , ainsi que les responsables des médias et les rédacteurs en chef. L'objectif premier de cette audience était d'échanger les vœux de l'an 2022 avec la presse nationale. Il a profité de l'occasion pour promettre aux journalistes qu'il fera siennes leurs préoccupations, indique l'Observateur.



Le Visionnaire de son côté informe que les responsables des médias ont été reçus au Palais rose : le début de l'année est souvent réservé aux vœux. C'est ainsi que les responsables des médias n'ont pas dérogé à la règle ce 28 janvier 2022, en allant présenter leurs vœux au président du Conseil militaire de transition. Ce qui découle de cette rencontre sont les plaintes, doléances, la mise en garde et des promesses faites par le président du Conseil militaire de transition aux journalistes, rapporte .e Visionnaire.











Dans la même rubrique : < > Tchad : la revue de presse du 17 au 21 janvier 2022 Tchad : le secrétaire général de la mairie de N'Djamena démissionne Tchad : la revue de la presse de la semaine du 7 au 13 juin 2021 Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)