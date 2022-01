Revue de Presse Tchad : la revue de presse du 17 au 21 janvier 2022

Alwihda Info | Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - Yana Abdoulaye - 24 Janvier 2022



La polémique autour du parc automobile à Walia dans le 9ème arrondissement de N'Djamena et les préparatifs du dialogue national inclusif sont les sujets traités par les journaux cette semaine.

Entrepreneuriat : des imposteurs commerciaux contre Djimet Clément BAGAOU, annonce l'hebdomadaire Abba Garde. Le parc automobile créé par une entreprise- au sein de laquelle le député Djimet Clément est actionnaire, à WALIA dans le 9ème arrondissement de N'Djamena, a attiré la convoitise d'un groupe d'imposteurs qui pense qu'une certaine catégorie de rchadiens n'a pas le droit d'entreprendre dans le secteur du commerce et du transport, constate Abba Garde.



L'affaire fait grand bruit et défraie la chronique. Un groupe de transporteurs tente de créer de la diversion pour arracher l'espace régulièrement attribué à Djimet Clément BAGAOU et ses associés. Il sert de parc automobile actuellement.



Lobbying autour du projet, analyse l'hebdomadaire Le Visionnaire. Selon le journal, les autorités de la commune du 9ème arrondissement ont attribué un espace à l'ex-député, Djimet Clément BAGAOU, à côté du lycée de Walia pour en faire un parc automobile. Quelques semaines plus tard, elles annulent les autorisations provisoires d'occupation du domaine public et de libération de l'espace, ordonnant à l'ex-député de libérer immédiatement ledit espace. Car, un certain lobbying s'opposerait à cette initiative, pourvoyeur d'emplois, tranche le journal.



Dans un souci d'alléger les souffrances de la population de la commune du 9ème arrondissement afin de rallier facilement les villes du Sud et de lutter contre le chômage, l'ancien député Djimet Clément BAGAOU a initié la création d'un parc automobile. Selon lui, ce parc permettra de faire baisser le taux de chômage et d'offrir également la possibilité à la population riveraine de gagner sa pitance journalière.



Les préparatifs du dialogue national inclusif



Entre le doute et la sincérité, estime le journal Le Citoyen. Le dialogue national semble aux yeux de tous, une voie de sortie définitive de la crise tchadienne. Mais, l'allure actuelle du processus d'organisation et surtout le ton peu constructif de certains leaders des organisations de la société civile et parti politique, laisse planer des doutes sur la réussite de ce dialogue, s'indigne Le Citoyen.



Ces serpents de mer, titre à sa Une L'Observateur. À quelques jours des consultations, le climat politique et social du Tchad n'augure rien d'inclusif, encore moins sincère concernant ce dialogue. D'un côté les partisans et acteurs de l'organisation de cette messe nationale qui multiplient des rencontres, des pré-dialogues et autres pour convaincre un bon nombre de tchadiens d'y prendre part. Du côté du Comité d'organisation du dialogue national inclusif (CODNI), les choses s'activent car, dit-on, c'est le dernier virage. Cependant, Dr. Succes Masra, leader du parti Les Transformateurs ainsi que Wakit Tamma et certains partis politiques d'opposition, attendent au tournant la transition dirigée par le cercle de 15 généraux.



"Vers quel dialogue allons-nous ?", s'interroge l'éditorialiste du journal Le Visionnaire. Plus que quelques jours et les tchadiens seront conviés à la grande messe du dialogue national inclusif pour décider de l'avenir de leur pays. Cette grande messe tant attendue sera l'occasion ultime de redessiner ce Tchad que nous voulons pour les générations actuelles et celles à venir, conclut Le Visionnaire.





Dans la même rubrique : < > Tchad : le secrétaire général de la mairie de N'Djamena démissionne Tchad : la revue de la presse de la semaine du 7 au 13 juin 2021 Tchad : un mois de mai bien sombre Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)