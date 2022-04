Revue de Presse Tchad : la revue de presse du 28 mars au 3 avril 2022

4 Avril 2022



La grève de magistrats tchadiens qui revendiquent plus de sécurité dans l'exercice de leurs fonctions, le pré-dialogue de Doha au Qatar, la tournée du PCMT et la sortie manquée des Saos face aux scorpions Gambien en phase préliminaire de la CAN 2023 sont les principaux sujets qui ont retenu l'attention des journaux au Tchad entre le 28 mars et le 03 avril 2022.

C'est "Le Visionnaire" qui donne le ton avec ce titre à sa une : "Les magistrats ferment boutique". En effet, depuis le 13 mars 2022 analyse le journal, les tribunaux tchadiens ont mis les clés sous le paillasson. Une situation, croit savoir le journal, due aux actes de violences perpétrés contre les magistrats. Une circonstance qui aura servi d'étincelle pour que les magistrats revendiquent plus de protection dans l'exercice de leurs activités. En face, la grande chancellerie est restée muette devant la décision des syndicats des magistrats de restituer leurs cartes professionnelles. D'après eux, les cartes "ne les met pas à l'abri des humiliations des forces de l'ordre. Et pour ne rien arranger, deux autres magistrats dans la ville de Kelo ont été molestés", signale le journal.



Toujours à ce sujet, "L'observateur" lui préfère parler de "séquestration des magistrats", évoquant le tort que ce mouvement d'humeur des magistrats pourrait causer aux justiciables tchadiens. En faisant le choix de ranger leurs toges et de rendre leur permis de port d'armes au PCMT, c'est tout le système judiciaire qui est ainsi dans la tourmente, explique le journal. Avant eux, ce sont les avocats, les huissiers et les notaires qui pendant 72 heures avaient observé un arrêt de travail, réclamant le droit à la sécurité, signale "L'observateur" qui s'interroge : "Et si la justice est en insécurité, que dire alors du citoyen lambda ?"



L'actualité au sujet des magistrats, Abba Garde en parle aussi pour indiquer que "c'est la descente aux enfers pour les magistrats" en grève depuis le 22 mars 2022 et qui dénoncent "l'incapacité des pouvoirs publics à mettre hors d'état de nuire" les délinquants primaires. Une descente en enfer, poursuit Abbe Garde, dont a connu le juge siège de Mao Moussa Hussein Abdoulaye, victime d'actes de torture.



Selon Abba Garde, Les bandits qui l'ont pris en otage l'auraient en fait confondu au substitut de procureur Zakaria Hassabalah qui a pu s'échapper d'un assassinat prémédité.



L'autre actualité au cœur de la presse tchadienne, c'est le pré-dialogue de Doha au Qatar. Un dialogue sous fond d'affrontements entre camps rangés crois savoir "L'Observateur" qui titre à ce propos : "pré-dialogue à Doha : 4 équipes s'affrontent pour un dénominateur commun".



Travaux à huis clos, répartition des 52 groupes armées en trois équipes face au gouvernement de transition, c'est à une véritable opposition que va donner lieu cette concertation avec comme arbitre le Qatar, explique "Le Visionnaire".



Un optimisme que ne partage pas "N'djamena hebdo" qui met à sa une "l'espoir perdu de Doha''. Selon le journal, des tergiversations qui s'observent à Doha au Qatar depuis le 13 mars entre le gouvernement de transition et les mouvements armés, il "n'en sortira rien de sérieux". Pour preuve, écrit N'djamena Hebdo, le fait "qu'on ait pris deux semaines pour tourner en rond et sans débuter les fameux pourparlers".



Un vent de pessimisme qui a saisi aussi "Salam Info" qui annonce : "vers un échec du pré-dialogue". Le journal relève l'impasse autour du dialogue qui se serait transformé en "négociations entre le gouvernement et les politico)militaires" avec aucune avancée notoire. Ce qui fait dire au journal que "tout porte à croire à l'échec" de cette rencontre pourtant qualifiée d'historique.



Abba Gare se projette déjà sur l'après pré-dialogue et titre : "feu à l'horizon". Il se prononce ainsi à la lumière des fuites obtenues de cette concertation où les médias privés n'ont pas été conviés.



La tournée du PCMT à l'intérieur du pays a aussi fait les choux gras de la presse tchadienne. Une tournée marquée selon "Salam Info" par "des promesses plutôt que des actes". Des promesses dont la réalisation s'inscrit selon le journal au futur et non au présent. C'est pourquoi le journal y voit plus un programme politique de la part du PCMT.



Une vision partagée par "Le pays" qui s'interroge si "le PCMT n'oublie pas très vite qu'il n'est qu'un président de transition chargé de conduire le Tchad vers une alternance démocratique".



Le sport et surtout le football avec la désillusion des Saos en préliminaires de la CAN 2023 qui boucle cette revue de presse. À la faveur de cette occasion manquée par les Saos, "l'observateur a écrit" : les Saos aux pieds d'argile ont succombé face au venin des gambiens. Battus en match aller à Yaoundé, les Saos n'ont pas pu créer la surprise au match retour, souligne le journal. Une malédiction ou simple manque criard de moyens, s'interroge l'Observateur pour essayer de comprendre cet autre échec des Saos à une participation aux compétitions de football d'envergure.



Plus conciliant, "Le Pays" croit pour sa part que les "Saos ont fait ce qu'ils ont pu" et préfère retenir "le spectacle qu'ils ont produit" à l'occasion de cette double confrontation contre les scorpions Gambien.





