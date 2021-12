Tchad : la saison sportive de pétanque lancée à Moundou

À cette occasion, le vice-président provincial de la Ligue, Guepeulpé Yabo, a souligné que la Ligue rencontre à ce jour des difficultés financières, matérielles et infrastructurelles.



"La Ligue n'a pas de sponsor. Elle sollicite l'appui des autorités provinciales, du secteur privé et les volontaires pour son épanouissement", indique Guepeulpé Yabo.



Sept équipes sont alignées pour le championnat 2021-2022 : Aigles de Gueldjiem, Rondouba Club, Star Amitié, Lions, Nouvelle Génération, Coton Tchad, Zocab Club. La Ligue entend participer à la 5ème édition du tournoi de la zone qui aura lieu en 2022 à Koumra.



Le sous-préfet de Moundou Rural, Mobel Amos, souligne que le sport est une source d'épanouissement physique. "Le championnat va animer la ville de Moundou et permettre à la Ligue de détecter les talents cachés", selon lui.



La Ligue a vu le jour le 6 mars 2013. Elle a débuté avec cinq équipes et compte à ce jour une soixantaine de joueurs licenciés et plusieurs trophées.