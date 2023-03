Tchad : la section syndicale apprécie le nouveau bâtiment du ministère des Affaires étrangères

Dans un communiqué rendu public ce 22 mars 2023, « la section syndicale du ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la Coopération internationale (SS-MAETECI), se réjouit de l'inauguration du nouveau bâtiment dédié au ministère en charge des Affaires étrangères et félicite les plus hautes autorités pour ce geste hautement significatif ».



Par ailleurs, la SS-MAETECI par la voix de son secrétaire général, Angbeye Guelngar Evariste, rappelle « le discours pertinent et percutant du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, l'Amb. Mahamat Saleh Annadif ».



La section syndicale indique que le ministre prend en compte toutes les aspirations légitimes des fonctionnaires des Affaires étrangères. Il en est également de l'accompagnement et des efforts de coordination consentis par Mme le secrétaire d'Etat et ses proches collaborateurs, les deux secrétaires généraux.



Au-delà de ce nouveau bâtiment, la signature et l'application du statut particulier des diplomates tchadiens, ainsi que la relecture du décret 570, restent une quête permanente pour la section syndicale, peut-on relever dans le communiqué.



Enfin, la section syndicale du ministère des Affaires étrangères demande à ses membres d'observer avec diligence et rigueur les conseils donnés par le ministre, s’agissant de la gestion de ce bâtiment. Ces deniers sont du reste appelés à se mettre résolument au travail, afin de donner un cachet particulier à diplomatie tchadienne.