Tchad : la sensibilisation pour la tolérance s'invite dans les écoles

Le président de L’association Action des jeunes pour la paix, le développement et l’émergence du Tchad ‘(AJPDET), Mahamat Elmahdi Abdramane a organisé ce samedi 14 décembre 2019 au lycée la concorde dans la commune du 3ème arrondissement, une campagne de sensibilisation pour la paix au Tchad et la lutte contre la violence en milieu scolaire sur le thème : "La paix n’a pas de prix".



La campagne a permis d’informer et de sensibiliser les élèves sur des questions inhérentes à la paix, à la cohabitation pacifique, à la concorde nationale et à la cohésion sociale.



Le président de l'AJPDET, Mahamat Elmahdi Abdramane, a indiqué que "l’école est le lieu par excellence pour cultiver la tolérance et l’amour, entretenir la camaraderie. L’école est un lieu d’acquisition du savoir et de l’instruction, un lieu de socialisation. Aujourd’hui, le pays compte beaucoup sur vous et l’avenir vous appartient."



"Le gouvernement du Tchad, grâce à Idriss Deby Itno, président de la République a mis à la disposition des élèves, des enseignants formés ainsi que des structures socio-éducatives notamment des bâtiments scolaires, des livres et autres. A cela s’ajoute le recrutement des enseignants scientifiques qui sont déployés sur l’ensemble du territoire national afin de rehausser le niveau des élèves, mais aussi le recrutement à la fonction publique de plus 20.000 jeunes en 2020 qui constitue une fierté", a souligné Mahamat Elmahdi Abdramane.



Selon lui, « à travers cette occasion, l'AJPDET salue les actes louables de la Fondation Grand Cœur, sous la clairvoyance de la Première Dame Hinda Deby Itno qui à bien voulu mettre gracieusement à la disposition des élèves 23.000 tables bancs, à raison de 1.000 tables bancs par province ».