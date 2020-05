Tchad : la situation du Covid-19 désormais rendue publique sous contrôle de Pr. Choua Ouchemi

Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a informé mardi que la coordination nationale de riposte sanitaire mise en place par le décret n° 1005 du 19 mai 2020 est "effectivement opérationnelle."



Il a précisé que la situation épidémiologique sera désormais rendue publique sous le contrôle et la signature du coordonnateur national de la riposte sanitaire, Pr. Choua Ouchemi.



Par ailleurs, le ministre de la Santé publique invite la population à rester sereine, solidaire et rappelle au respect strict des mesures barrières notamment la distanciation sociale. "En cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficulté respiratoire, appelez gratuitement le 1313 ou rendez-vous au centre de santé le plus proche", indique-t-il.