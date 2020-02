Tchad : "la situation générale se dégrade", selon le G24 des partis d'opposition

Le G24 des partis politiques de l'opposition démocratique a organisé vendredi un débat à N'Djamena, sur le processus électoral et l'actualité nationale. Il a estimé que "les 30 ans de règne sont égal à 30 ans d'absence de contrepouvoir parceque les libertés publiques sont garrottées, les perspectives sont sombres".



Justifiant la tenue de cette rencontre avec la presse, le groupement a estimé que "rien ne laisse présager un avenir différent et radieux pour les individus et le pays. Que faire ? Les responsabilités des partis politiques et des médias sont partagées."



Dans une déclaration commune lue par Ngarial Wong-goto Modeste, secrétaire général de l'UNDS, les 24 partis affirment que "la pauvreté s'est généralisée. La situation générale du Tchad se dégrade d'année en année et, inspire de plus en plus d'inquiétude", que ce soit sur le plan économique, politique, sociale et sécuritaire.



Selon eux, "le pouvoir voudrait gérer les prochaines élections d'une façon scabreuse et dangereuse pour la paix sociale. Il verrouille tout pour se donner tous les atouts."



Le G24 a évoqué le rôle de la presse dans la construction de la démocratie et de l'Etat de droit. Il a souligné qu'il s'agit d'un rôle difficile certes, et risqué : à cause des couts élevés de la mise au pas des médias et des journalistes (incarcérations, condamnations, assassinats, destruction des matériels, etc...).