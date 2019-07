Tchad : la société civile appelée à "aider l'État à asseoir une paix durable"

Pour lui, la société civile devait être une actrice principale pour sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs dans les villes et villages. Dr. Youssouf Khalil estime que le secteur agro-pastoral constitue le poumon de l'économie du Tchad.



Le conférencier a lancé un appel à toute la société civile, l'invitant à jouer son rôle plus efficacement.



De son avis, quand on créé une organisation de la société civile, c'est ne pas pour se servir mais pour rendre service à la population et surtout aider l'État à asseoir une politique de paix durable.