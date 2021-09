Tchad : la société civile au centre d'un projet visant à renforcer son rôle à Moundou

L'atelier est organisé dans le cadre du projet d’appui à la société civile (PASOC), fruit de la coopération Tchad-Union Européenne. Il a pour objectif de contribuer à faire de la société civile tchadienne un partenaire responsable, crédible, informé et compétent de la vie économique, politique et sociale du pays afin d’accroitre à terme, la participation citoyenne dans le processus de prise et suivi des décisions, au niveau local et national.



Dans son allocution, le chargé de suivi et d’évaluation du PASOC, Djérakoubou Nazaire, représentant le coordonnateur, fait savoir que cette session de formation s’inscrit dans le cadre du plan de renforcement de capacités des organisations de la société civile.



Ce plan résulte d’un diagnostic ayant montré les limites des organisations de la société civile tchadienne et quelques pistes pouvant l’aider à se relever de sa léthargie.



Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la province du Logone Occidental, Tchouzébé Sidang Basil, a rappelé que la société civile est un acteur incontournable de la démocratie, de la gouvernance et du développement local et durable aux côtés des autorités locales et des collectivités autonomes.



Il a par ailleurs exhorté les participants à profiter pleinement de ces formations sur des thématiques riches, pour qu'ils soient à même de former les membres de leurs organisations.



Le PASOC est la concrétisation de l’esprit de l’accord de Cotonou entre l’Union Européenne et les pays ACP dont le Tchad, à travers le 11ème Fonds européen de développement pour appuyer la volonté de l’État du Tchad dans sa quête d’enracinement de la démocratie et de la paix.