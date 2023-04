Tchad : la société civile des Monts de Lam exige des mesures fortes après les violences

« Ces atrocités ont causé la mort de plusieurs personnes, dont deux pasteurs, un enfant de moins de deux ans, ainsi que des blessés, dont des femmes et des nourrissons », affirme le collectif.



Le Collectif a tenu une assemblée générale extraordinaire pour exprimer son indignation et exiger l'ouverture d'une enquête indépendante pour établir les responsabilités. Le Collectif demande également le départ immédiat des autorités provinciales et tous les chefs militaires impliqués dans ces tueries. Les chefs traditionnels et de férricks, auteurs ou complices de ces actes, doivent également être révoqués. Enfin, le Collectif appelle le président de la transition Mahamat Idriss Deby à s'impliquer personnellement pour trouver une solution définitive à ces massacres récurrents dans le Département des Monts de Lam. Ce communiqué de presse a été signé par les membres de l'APROCULA, l'ALMCD, l'ADSE, l'ACREFESOC, TAPEUR-NDAL et l'UMDL, le 20 avril 2023, à N'Djaména.