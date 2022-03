Tchad : la société civile du Ouaddai s’implique dans la consolidation de la paix

La plate-forme des organisations de la société civile de la province du Ouaddaï multiplie les activités de consolidation de la paix.

En effet, elle a organisé le 23 mars dernier, dans la salle des actes de la mairie d’Abéché, une conférence-débat sur le thème : "le vivre ensemble, un devoir national et une question humanitaire".



Cette conférence a été animée par Ibrahim Ousmane Ibrahim, Mahamat Abakar Adam et Sakiné Algoni Daoud, et a été suivie par une cinquantaine de jeunes. Cette activité entre dans le cadre de la grande mobilisation pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Le panel était constitué de trois leaders du milieu de la jeunesse, tous membres du bureau de la plate-forme.



Les différentes présentations ont tourné autour des questions liées à la paix, la justice, et la considération de l'autre, tel que recommandé par les Saintes écritures, mais aussi par les textes de la République.



Pour le premier intervenant, Ibrahim Ousmane Ibrahim, « nous sommes tous descendants d’Adam, donc égaux devant Dieu et les lois humaines. Quelle qu’en soit notre appartenance ».



Le deuxième conférencier Mahamat Abakar Adam a mis l’accent sur le pardon, moyen efficace pour la consolidation de la paix. Pour lui, nul n’est éternel sur terre, alors chacun doit chercher sa révérence dans la dignité.



La troisième conférencière, Sakiné Algoni Daoud, a sollicité une vraie justice sociale, si les Tchadiens veulent une véritable paix. Pour elle, il ne faut jamais mettre les considérations égoïstes au-dessus de l’intérêt général. Les débats ont porté sur les sincérités des initiatives de consolidation de la paix. Pour certains participants, il serait inutile de continuer à se réunir autour de la question.