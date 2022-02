Tchad : la société civile honore les forces de défense et de sécurité

La cérémonie s’est déroulée en présence du vice-président du Conseil militaire de transition (CMT), le général de division Djimadoum Tiraïna, des officiers, ambassadeurs et le sultan du Baguirmi.



Le président du comité d’organisation Oumar Daby a salué les forces de défense et de sécurité pour les efforts fournis autant sur l’ensemble du territoire qu’à l’extérieur. Les forces de défense et de sécurité ont abattu un travail remarquable dans le cadre de la protection de la population depuis les douloureux événements d’avril 2021.



Le sultan du Chari-Baguirmi, Mbang Hadji a estimé que les forces de défense et de sécurité ont contribué à la préservation des acquis démocratiques.



Plusieurs motions de remerciements, motions spéciales de la société civile, des veuves, orphelins et handicapés ont été formulées à l’endroit des forces de défense et de sécurité. Des décorations leur ont ensuite été remises pour honorer leur sacrifice.