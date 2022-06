Tchad : la société civile lutte contre les pratiques néfastes liées au genre au Salamat

Le projet « les défis de la crise oubliée au Tchad, les organisations de la société civile luttent contre les violences de genre », organise des séances de sensibilisation dans la province du Salamat. Ce 2 juin, une mobilisation a eu lieu au CLAC d'Am-Timan, drainant une foule massive.



Ce projet est mis en œuvre par un consortium comportant (ACRA, FM Libertés, Celiaf, Crash et Fawe). Conduite par Allahissem Ange, l'équipe du projet est dans le Salamat après le lancement officiel de la "campagne nationale contre les violences faites aux femmes" organisée à N'Djamena.



Ce 2 juin, plusieurs spectacles sont organisés au CLAC d'Am-Timan. Des scènes théâtrales sur l'excision et le mariage forcé sont présentées par des comédiens locaux. Une dance artistique est également présentée par une équipe de chorégraphes accompagnant la mission. La projection du film LINGUI, du réalisateur tchadien, Mahamat Saleh Haroun, vient clôturer cette séance de sensibilisation.



Il faut rappeler que cette action tombe à pic, car le lundi 30 mai 2022, une adolescente âgée de 13 ans, est retrouvée morte par pendaison. Suspendue au sommet d'un arbre non loin du village Mirer, situé au nord à 35 km d'Am-Timan, dans le département de Bahr-Azoum, province du Salamat.



Courant mai-juin 2022, l'équipe du projet sillonne plusieurs provinces du Tchad pour mener des campagnes de lutte contre les pratiques néfastes liées au genre. Après Am-Timan, chef-lieu de la province, cap est mis sur le département d'Haraze-mangueigne où les mêmes activités sont prévues.