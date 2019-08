Tchad : la société civile souhaite amplifier la sensibilisation face aux conflits

Le coordonateur des associations de la société civile et de défense des droits de l'Homme (CASCIDHO), Mahamat Digadimbaye, a fait jeudi 22 août une déclaration relative à l'état d'urgence dans les provinces du Ouaddaï, Sila et Tibesti, ainsi que sur les conflits intercommunautaires.



"Les conflits intercommunautaires prennent une ampleur inquiétante et constituent une menace sérieuse pour l'unité nationale, la paix et la stabilité dans notre pays. Les communautés en conflits, bien armées, s'entredéchirent, s'entretuent avec des armes de guerre, défient l'autorité de l'État et la justice", a-t-il déclaré.



D'après lui, "face à cette situation extrêmement grave qui porte atteinte à l'unité nationale et au vivre ensemble, la CASCIDHO salue et soutient totalement l'engagement et l'implication personnelle du chef de l'Etat, garant de la stabilité et de la sécurité des populations tchadiennes, dans sa décision pour l'instauration de l'état d'urgence".



La CASCIDHO a formulé quelques recommandations aux autorités pour lutter contre les conflits intercommunautaires, notamment l'arrestation des auteurs et complices, le jugement et la condamnation, l'implication de façon coordonnée des élus locaux et des associations de la société civile dans la quête de la résolution de ces conflits, la sensibilisation des populations locales afin de développer la culture de la paix et de la cohabitation pacifique, et l'accentuation de la sensibilisation afin que les populations des trois provinces concernées (Sila, Ouaddaï, Tibesti) s'approprient les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence.