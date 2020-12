Tchad : la sous-CENI de N'Djamena sensibilise sur l'affichage des listes électorales

Le délégué de la sous-Commission électorale nationale indépendante (CENI) pour la province de N’Djamena, Dr. Annaim Oumar Abderrahman, s'est exprimé mercredi sur le lancement de l’affichage des listes électorales provisoires dans la province de N’Djamena.



Il a expliqué que sont concernés tout d’abord des jeunes ayant atteint la majorité après le recensement de 2015, des personnes qui se sont fait recenser en 2015 mais qui ont changé d’adresse, et ensuite ceux qui avaient la majorité en 2015 mais qui, pour des raisons qui leur sont propres, ne s’étaient pas faits recenser et voudraient bien le faire.



Le délégué de la sous-CENI pour la province de N’Djamena, Dr.Annaim Oumar Abderrahman, a affirmé que la CENI a procédé depuis le 11 décembre 2020 à l’affichage des listes électorales provisoires dans le but de respecter le chronogramme et permettre aux tchadiens qui se sont fait recenser de bénéficier de leurs droits civiques conformément à la loi électorale.



« Cette opération qui durera un mois permettra aux potentiels électeurs de vérifier entre autres si leur nom figure ou pas, si les informations sont conformes ou pas. Toute autre personne ne pourrait faire de réclamation que pour les cas des radiations qui concernent les personnes décédées mais qui ne figurent pas sur la liste », a expliqué le délégué de la la sous-CENI pour la province de N’Djamena, Dr.Annaim Oumar Abderrahman.



La CENI a informé les acteurs politiques, les chefs traditionnels et les leaders religieux que cette opération durera un mois. Passé ce délai, aucune réclamation ne sera acceptée. « Toutes les réclamations seront enregistrés au niveau des bureaux des sous-CENI des arrondissements, logés au sein des arrondissements municipaux », a précisé Dr. Annaim Oumar Abderrahman.