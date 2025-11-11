









TCHAD Tchad : la stratégie de réconciliation et de consolidation de la paix est au centre d'un atelier de validation

Alwihda Info | Par Issa Mahamat - 12 Novembre 2025





Le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'Homme (HCDH), organise un atelier de validation de la stratégie de réconciliation et de consolidation de la paix. Le lancement de cet atelier a eu lieu ce mercredi 12 novembre 2025 à N'Djamena, à Hôtel de l'Amitié.



Dans son mot, le président du comité d'organisation a laissé entendre que, dans le cadre de l'accord de Doha du 8 août 2022, le gouvernement du Tchad et les différents mouvements politico-militaires signataires se sont engagés à soumettre au Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), l'examen de plusieurs questions essentielles à la consolidation de la paix, notamment la création d'une Commission Vérité, Justice et Réconciliation.



Il a ensuite rappelé la recommandation des participants au DNIS sur la mise en place d'une Commission Vérité-Pardon-Réparation-Réconciliation (CVPRR), qui ouvre la voie à l'instauration d'un processus national de justice transitionnelle au Tchad.



Dans son allocution, le représentant et chef de bureau pays du Haut-Commissaire des Nations-Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) au Tchad, Félix Ahouanssou, est revenu sur l'appui à l'organisation de cet atelier, qui selon son lui, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme au Tchad.



Félix Ahouanssou a fait comprendre que le projet de cet atelier est financé par le fonds des Nations-Unies pour la consolidation de la paix (PBF), et mis en œuvre conjointement par le Haut-Commissariat des Nations-Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) et le Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD).



Le représentant et chef de bureau pays du HCDH, a souligné que ce Projet d'appui à la promotion et à la protection des droits de l'homme au Tchad, a été conçu depuis la période de la transition, pour accompagner les autorités tchadiennes, dans la mise en œuvre des recommandations du DNIS, ainsi que des dispositions de l'accord de Doha, relatives aux droits humains. Félix Ahouanssou a indiqué que le HCDH s'inscrit dans cet engagement pour appuyer le processus de réconciliation nationale et de consolidation de la paix, à travers le fonds PBF.



Il n'a pas manqué de tirer l'attention des participants à cet atelier, qui a une importance capitale au sens où il sera consacré à l'analyse et à la validation de la stratégie nationale de réconciliation et de consolidation de la paix, qui servira de référence à la mise en place et au fonctionnement de la Commission Vérité, Pardon, Réparation et Réconciliation, telle que recommandée lors des travaux du DNIS, à la suite de l'Accord de Doha.



Djibrine Moussa Mahamat, secrétaire général adjoint à la Médiature de la République, dans son discours du lancement de l’atelier, a indiqué que la Médiature de la République assure la coordination de ce processus en partenariat avec le HCDH. Pour le SGA de la Médiature, cet atelier constitue une étape décisive dans la mise en œuvre de la stratégie nationale.



Djibrine Moussa Mahamat a ajouté que cette assise vise à offrir un cadre de dialogue inclusif et constructif, permettant aux acteurs nationaux d'analyser et de valider le document, avant sa soumission aux instances compétentes.





